15:35 11 января 2017 5

Причиной замены стали "обстоятельства, выяснившиеся в ходе следствия" Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Делом блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в Храме на Крови, теперь занимается не Кировский, а Верх-Исетский следственный отдел Екатеринбурга. Об этом «URA.RU» сообщил источник, близкий к следствию. Передача дела произошла еще перед Новым годом.

По данным собеседника агентства, причиной для этого стали «обстоятельства, выяснившиеся в ходе следствия». Изначально дело блогера возбудил Кировский отдел, поскольку Храм на Крови, в котором Соколовский снимал свой знаменитый ролик, находится на территории Кировского района Екатеринбурга. Однако в ходе расследования выяснилось, что квартира, в которой блогер монтировал ролики для своего YouTube-канала, расположена в Верх-Исетском районе города — и дело передали по подведомственности.

Руководитель Верх-Исетского следственного отдела Максим Стафилов подтвердил «URA.RU», что его подразделение приняло дело блогера к производству, однако отказался от дальнейших комментариев, пояснив, что это — компетенция областного следственного управления СК РФ.

23 января у Руслана Соколовского заканчивается срок ареста, и, по информации агентства, на следующей неделе следователи планируют выйти в суд с ходатайством о продлении для Соколовского меры пресечения «содержание под стражей».

Руслан Соколовский, напомним, обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса РФ — «возбуждение ненависти либо вражды» и «оскорбление чувств верующих». Блогер прославился провокационным роликом о ловле покемонов в Храме на Крови в Екатеринбурге. После его задержания (операция проходила с участием ОМОНа) он был арестован на два месяца, в сентябре суд отпустил его под домашний арест, однако 28 октября вернул в СИЗО из-за нарушения условий ареста (проверяющий застал у него в гостях подругу). При этом несовершеннолетняя Диана, которая считалась «официальной» девушкой блогера, вскоре после ареста Соколовского заявила о расставании с ним.