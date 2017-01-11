{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,16
Динамика за 2 недели
Евро 63,52
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
11 января 2017
15:35  11 января 2017 4

В Кремле прокомментировали новые санкции США

Путин. Архив, песков дмитрий
Песков подчеркнул, что гипотетически рассуждать не хочетсяФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
все новости сюжета

В Кремле выразили надежду, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл. Об этом высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о новых антироссийских санкциях со стороны США.

«Не хотелось бы гипотетически рассуждать, — подчеркнул Песков, слова которого приводит „Газета.ру“. — Пока речь идет о некоей законодательной инициативе известных сенаторов. Безусловно, хочется надеяться, что здравый смысл возобладает и все-таки удастся выйти из пике вот этой санкционной риторики».

Ранее стало известно, что сенаторы США собираются ужесточить антироссийские санкции. В частности — запретить инвестиции в добычу нефти и природного газа, а также операции по купле-продаже суверенного долга и участие в приватизации российских госактивов.

Кроме того, отмечали СМИ, санкции коснутся физлиц и компаний из третьих стран, решившихся на инвестиции в российский ТЭК.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров