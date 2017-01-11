Челябинка разделась догола в торговом комплексе. ВИДЕО

15:48 11 января 2017 3

Челябинка разделась догола в "Алмазе" Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Челябинска разделась догола в торговом комплексе «Алмаз». Так она решила отвлечь внимание, когда попалась на краже колбасы в одном из магазинов.

Когда охрана схватила воровку, та скинула с себя одежду и пыталась убежать, но ее догнали. По словам очевидцев, женщина могла находиться под действием наркотиков, сообщает «31-й канал». Работники торгового комплекса накинули на женщину пуховик, вызвали полицию и бригаду врачей. Теперь экстравагантной челябинке придется уже им объяснять свое поведение.

В пресс-службе управления МВД по Челябинску «URA.RU» сообщили, что инцидент произошел накануне, 10 января. Охранники торгового комплекса нажали «тревожную кнопку». На место прибыли сотрудники Росгвардии. Происшествие зарегистрировано в отделе полиции Ленинского района, который проводит проверку.