15:55 11 января 2017 24

Близкие люди просят Аллу Пугачеву не обращать внимания на завистников Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

За примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву заступились бывший супруг поп-звезда Филипп Киркоров и ее дочь Кристина Орбакайте. Ранее в поддержку певицы выступили ее фан-клубы.

Напомним, что россияне сразу после новогодней ночи стали подписывать петицию, в которой просят изменить шоу на телеканалах (в частности, речь идет о Первом канале), где в главных ролях неизменно выступают Алла Пугачева, Максим Галкин и Филипп Киркоров. В первые дни под обращением подписались несколько десятков тысяч человек, на данный момент таких почти 117 тыс. человек.

Филипп Киркоров в своем Instagram опубликовал гневный пост о том, что против Примадонны российской эстрады, которая на протяжении 40 лет радует своих поклонников выступлениями, организовали акцию. «Ни с того ни с сего какая-то завистливая дрянь, какая-то мразота организует продуманную акцию и выливает ушат дерьма!!! КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?» — пишет Киркоров.

Он призывает каждого «включить свои мозги» и вспомнить, сколько «сделала эта великая певица для страны, для каждого из нас, чтоб в наших душах и сердцах были радость и счастье». «Пой, Алла, на радость миллионам пой, птица певчая!!! Мы за тебя и мы всегда с тобой!». — заключает бывший супруг Аллы Пугачевой.

Под хештегом #мызаПугачеву подписалась и дочь Примадонны певица Кристина Орбакайте. Комментируя слова Аллы Пугачевой на выпады недоброжелателей: «Это прекрасно!!! Значит, жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом — настоящее счастье», Орбакайте написала: «Лучше не скажешь!»

Поддержать Аллу Пугачеву решила и бывшая балерина Анастасия Волочкова. В Instagram она призвала людей не завидовать успеху певицы. «Это человек легенда. И хватит глумиться. Занимайтесь делом хоть каким-либо, кроме осуждения тех, кто является лицом России! Нет пророка в своем отечестве… Я не знаю. Обидно до слез», — пишет Волочкова.

Накануне в поддержку Пугачевой выступили Игорь Николаев и его супруга Юлия Проскурякова.

Подписчики звезд уверяют, что петицию просто неправильно поняли. «Я не против Пугачевой. Пусть поет где-нибудь…кто захочет — послушает… против того, чтобы одна она была на всю новогоднюю ночь. Получается, что новый год только для тех, кому за 60??? А нам тогда что смотреть??? Я не хочу слушать Пугачеву с Галкиным. Мне они неинтересны», — пишет один из блогеров. «Нужно скромно уйти вовремя в тень, чтобы те, кто восторгался в былые времена, не испытывали отвращения от жалких попыток продления молодости!» — предполагают другие пользователи.