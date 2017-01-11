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11 января 2017
10 января 2017
Главные новости Тюменской области
16:18  11 января 2017 0

Итальянская биатлонистка заявила, что ей нравится Тюмень, а не Контиолахти

Кубок губернатора Тюменской области по биатлону. 2014 год. Тюмень, биатлон, кубок губернатора
В "Жемчужине Сибири" Вирер понравилось больше, чем в КонтиолахтиФото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Отмена кубка мира по биатлону в Тюмени
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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер призналась, что очень расстроена из-за переноса этапа Кубка мира по биатлону из Тюмени в финский Контиолахти. Спортсменка рассказала, что уже не раз приезжала в знаменитый тюменский центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».

«Это непростое решение для всех, — прокомментировала она агентству „Тюменская арена“ решение о переносе соревнований. — Мне очень нравится Тюмень. Я была в Сибири дважды. Эти гонки я запомню надолго. Я расстроена из-за того, что „Жемчужина Сибири“ не примет Кубок мира. Признаюсь, что Контиолахти мне нравится намного меньше».

Восьмой этап Кубка мира пройдет в финском Контиолахти с 6 по 12 марта 2017 года. От проведения соревнований в Тюмени ранее отказался Союз биатлонистов России — причиной стала напряженная ситуация, сложившаяся после публикации второй части доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена. В документе говорилось, что 31 российский биатлонист подозревается в применении допинга.

Надежда Карташова
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