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11 января 2017
10 января 2017
09 января 2017
16:38  11 января 2017 1

На крупном госпредприятии Ямала прошли «кадровые чистки»

Встреча тургруппы Меридиан на дороге в Ивдель, природа урала, зимняя дорога
Из «Ямалавтодора» уволены три заместителя директораФото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Ямалавтодор» второй раз за короткий промежуток времени отчитался об успехах в деятельности. В среду, 11 января, пресс-служба правительства Ямала заявила об оптимизации в компании. В середине декабря 2016 года директор Иса Магомадов рассказал губернатору Дмитрию Кобылкину, что исправляет ошибки и что компанией проделана огромная работа, в результате чего чистая прибыль по итогам года может достигнуть 50 млн рублей.

Напомним, «Ямалавтодор» в 2016 году был преобразован из ГУП в АО. Власти Ямала планируют приватизацию предприятия. Нынешний директор Иса Магомадов, по официальной версии, был назначен в качестве антикризисного менеджера.

Как сообщили в среду, 11 января, в правительстве округа, г-н Магомадов избавился от заместителей, чтобы сократить расходы АО. Как пояснили «URA.RU» в правительстве, ранее у руководителя было четыре зама. Осталось всего двое. В числе продолживших работу — Сергей Козейчук и Дмитрий Павлов. Посты потеряли бывший директор Владимир Прокопенко, Василий Легкий, Андрей Шелюлев. «В команде остались люди, которые хотят и могут работать», — подчеркнул Иса Магомадов.

В пресс-службе правительства отметили, что предприятие закупило новую технику на 30 млн рублей, еще 24 млн рублей было направлено на капремонт спецтехники. Обновление парка директор компании связывает с тем, что организация за год рассчиталась с долгами.

При этом в декабре 2016 года случился неприятный инцидент: «Ямалавтодор» провел торги на закупку дорогого внедорожника. После вмешательства активистов ОНФ и публикации в СМИ аукцион отменили. В компании не объяснили необходимость поставки джипа.

Юлия Фролова
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