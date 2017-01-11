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11 января 2017
16:10  11 января 2017 12

На счетах Улюкаева арестовали миллион долларов и 280 млн рублей

Басманный суд. Избрание меры пресечения Улюкаеву Алексею. Москва, улюкаев алексей, басманный суд
Деньги на счетах экс-министра арестованыФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Миллион долларов и 280 млн рублей арестовано на счетах экс-министра Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки. Такое решение принял Басманный суд Москвы.

По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, суд арестовал средства экс-министра еще 14 декабря. Средства в размере более миллиона долларов и 280 млн рублей находились на счетах Улюкаева в банках России. Царева уточнила, что арест наложен на изъятые в ходе обысков денежные средства в разной валюте и золотые монеты, каждая из которых стоит от 13 тыс. до более 6 млн рублей, пишет РИА «Новости».

Ранее Царева отмечала, что арест наложен на имущество экс-главы Минэкономразвития на сумму около 500 млн рублей, писала «Газета.Ru». Под арест также попали 15 объектов недвижимости Улюкаева на сумму 564 млн рублей.

Срок домашнего ареста бывшего министра был продлен на три месяца.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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