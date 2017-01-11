17:33 11 января 2017 0

Сенаторы уверены, что "закон о шлепках" не оставит насилие в семье безнаказанным Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Проект закона об отмене уголовной ответственности за насилие в семье, рассматриваемый Госдумой в среду, 11 января, в первом чтении, не легализует домашнее насилие. Такое мнение «URA.RU» высказала один из авторов документа вице-спикер верхней палаты парламента Галина Карелова.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 116 УК РФ, имеющую грозное название «Побои», исключив упоминание о близких лицах.

«Легализации домашнего насилия, о чем говорят некоторые, точно не случится», — заверила сенатор, отметив, что административному наказанию человек подвергается только один раз. В случае повторного правонарушения его может ожидать даже уголовное преследование.

Как заявила второй автор законопроекта, зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина, данный законопроект позволяет исправить ситуацию, возникшую в связи с принятием в июле 2016 года закона, получившего в народе меткое название «закона о шлепках».

Поддержка семьи остается основным приоритетом государства Фото: Pixabay.com

«Внутрисемейная ссора супругов, родителей и детей, если при этом один из участников ссоры заявил, что испытал физическую боль, закончится уголовным наказанием для «виновного» до двух лет лишения свободы.

При этом, например, за избиение человека на улице, результатом которого стало сотрясение мозга и больничный до трех недель, максимально предусмотренное наказание — четыре месяца ареста», — приводит слова Мизулиной ее персональный сайт.

Мизулина также напомнила, что на сегодняшний день для возбуждения уголовного преследования по статье 116 УК РФ не требуется даже медицинского заключения или проведения судебной экспертизы. Достаточно лишь показаний самого потерпевшего, например, ребенка, который обиделся на своих родителей.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова считает, что к данному вопросу надо подходить максимально осторожно, учитывая множество нюансов и избегая перегибов.

«Сейчас важно понимать, что гильотина не является лучшим средством от головной боли. Понимание того, что, уничтожив семью, мы не решим проблему внутри семьи, тоже есть. Именно поэтому надо выбирать методы лечения, а не методы ампутации», — пояснила Кузнецова.

По ее словам, необходимо совершенствовать меры поддержки семьи, в том числе в трудных жизненных ситуациях. «Нужно настроить все имеющиеся сегодня механизмы, которые работают с семейным неблагополучием, на создание приоритетов поддержки и сопровождения. Это самая сложная задача», — пояснила омбудсмен.