ОНФ взял под контроль ситуацию в поселке, где будут чистить улицы на коровах

16:29 11 января 2017 4

Так выглядят все дороги в Косье Фото: Манур Мухаматвалеев

На материал «URA.RU» о том, что в поселке Косья в Нижнетуринском районе в Свердловской области в этом году власти еще ни разу не убирали снег, а местные жители собрались чистить улицы при помощи коров, отреагировали в региональном отделении ОНФ. В редакцию позвонила пресс-секретарь регионального ОНФ Елена Ивашевская.

«Мы связались с и. о. главы населенного пункта. Он нас заверил, что уборочные машины уже выехали и буквально сегодня-завтра улицы будут очищены от снега, — сказала Ивашевская. — Общероссийский народный фронт берет ситуацию под свой контроль, и мы будем следить, действительно ли уберут на улицах Косьи».

О том, что улицы поселка завалены снегом, сообщил в редакцию местный житель Манур Мухаматвалеев. По словам мужчины, власти отказали им в уборке дорог под предлогом плохих погодных условий. В результате проезжая часть завалена снегом по колено, а местами и по пояс. По словам Мухаматвалеева, они с односельчанами уже начали обсуждать, как почистить дороги самостоятельно дедовским способом — собрать в стадо весь крупный скот и пустить его по улицам, чтобы животные утрамбовали снег и протоптали дорогу.