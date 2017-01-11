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11 января 2017
16:24  11 января 2017 5

ИГИЛ и «Талибан» пообещали истребить друг друга

Открытая лицензия на 21.07.2015. Терроризм. , террорист
Террористы двух радикальных группировок объявили друг другу джихадФото: Flickr
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Джихад объявили друг другу террористические группировки «Исламское государство» и радикальная организация Афганистана «Талибан» (их деятельность запрещена на территории России). Вооруженные конфликты между ними идут с 2014 года.

Об объявлении «священной войны» между ИГИЛ и «Талибаном» стало известно радиостанции Mashaal, сообщает «Газета.Ru». Как рассказал радиостанции глава управления полиции провинции Гельменд на юге Афганистана Наби Джан Муллахейл, в распоряжении полиции оказались документы, в которых сообщается об объявлении джихада группировками.

В госдепартаменте США еще полгода назад заявляли, что между ИГИЛ и «Талибаном» заключено перемирие. Недавно стало известно о том, что в провинции Забуль и Нангархар произошли столкновения боевиков ИГИЛ с талибами, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Нина Калинина
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