16:34 11 января 2017 0

Реконструкция завершится уже в начале года Пресс-служба УВЗ

Рабочие Уралвагонзавода приступили к заключительному этапу восстановления «объекта 781» — первой советской опытной боевой машины поддержки танков. БМПТ никогда не производилась серийно, однако сотрудникам УВЗ удалось восстановить ее чертежи, сообщили в пресс-службе корпорации.

Уникальная машина, созданная на базе танка Т-72, была разработана середине 80-х в КБ Челябинского тракторного завода. На протяжении десятилетий на ней проводили различные испытания как на опытном изделии, после чего она поступила в Нижний Тагил со значительными повреждениями и частично разукомплектованной.

Специалисты конструкторского бюро провели большую работу по восстановлению чертежей машины, сейчас идет воссоздание ее внешнего облика. «Основная задача по „оживлению“ будущего экспоната лежит на сборочном цехе Уралвагонзавода, где непосредственно устанавливают недостающие узлы и детали, и на экспериментальном цехе, где производят эксклюзивные запчасти для „объекта 781“», — рассказала директор Выставочного комплекса УВЗ Алла Пислегина.

«Объект 781» существует всего в двух экземплярах, один из которых находится в музее БТТ на Кубинке, а второй сейчас — на Уралвагонзаводе. Боевая машина, реконструкция которой должна завершиться в начале 2017 года¸ будет выставлена в музее «Танкпрома», который на данный момент создается в корпорации.