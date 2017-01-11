16:31 11 января 2017 3

Преподаватель УрФУ скончался на работе Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Профессор Химико-технологического института УрФУ Юрий Моржерин скончался на своем рабочем месте. По предварительной информации, причиной гибели преподавателя стал сердечный приступ.

«Стало плохо с сердцем, вызвали реанимацию. К сожалению, спасти не удалось», — сообщил «URA.RU» источник в университете.

Спасти Юрия Моржерина не удалось Фото: www.pharmvestnik.ru

Как рассказали «URA.Ru» студенты вуза, после приезда реанимации к корпусу института подъехал похоронный автомобиль.

«Юрий Юрьевич — один из самых авторитетных и неравнодушных преподавателей, его очень любят наши студенты. Университет скорбит в связи с его скоропостижной кончиной», — прокомментировали «URA.RU» в пресс-службе УРФУ.

Юрий Моржерин родился 9 августа 1964 года. В 1986 закончил химический факультет УрГУ. С 2004 года работал на кафедре технологии органического синтеза УГТУ-УПИ. Активно сотрудничал с учеными из Москвы, Новосибирска, Энсхеде (Нидерланды), Левена (Бельгия).

«URA.RU» приносит соболезнования всем родным и близким умершего.