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11 января 2017
16:49  11 января 2017 4

«Крым не узнать». Соцсети обсуждают снимки Навки с дочерьми с райского острова. ФОТО

Где именно отдыхает семья, неизвестноФото: Instagram Татьяны Навки

После участия в шоу «Ледниковый период» олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка отправилась в заслуженный отпуск. Спортсменка, судя по выложенным в социальных сетях снимках, отдыхает на берегу океана вместе с дочерьми — Александрой Жулиной и Надеждой Песковой.

Где именно проводит отпуск семья Навки, неизвестно — геотегов нет ни в ее аккаунте, ни на странице старшей дочери. Пользователи предположили, что фигуристка вместе с дочками отдыхает на Мальдивах.

Большинство пользователей восхищаются видами и красотой как самой фигуристки, так и ее дочерей, отмечая, что девочки очень похожи между собой, хотя мало напоминают Навку-старшую.« Танечка, Вам нужно мальчика- чтоб был похож на Вас, т.к девочки все на „папу“», — желают пользователи нового пополнения фигуристке.

Часть пользователей не преминули оставить язвительные комментарии, такие как: «Крым не узнать». Самые осуждающие посты, судя по ответным комментариям, удалены.

Валерий Дорофеев
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