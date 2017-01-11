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11 января 2017
10 января 2017
Главные новости Челябинской области
17:15  11 января 2017 1

Ковалев сделал Кличко! Челябинский боксер вошел в «ТОП-4» от Forbes. ФОТО

Ковалев Сергей. Боксер. Челябинск, ковалев сергей
Удача Сергея Ковалева греет сердца земляковФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинец Сергей Ковалев стал единственным россиянином, вошедшим в десятку «самых прибыльных боксеров мира» по версии Forbes. Так следует из первой в 2017 году версии «Топ-10», опубликованной журналом.

При этом выходец с Южного Урала вошел в первую четверку — уступив Саулю Альваресу (Мексика), Андре Уорду (США) и Геннадию Головкину (Казахстан). Далее следуют филиппинец Мэнни Пакьяо, украинец Владимир Кличко, англичанин Энтони Джошуа, еще три гражданина США — Кит Турман, Деонтей Уайлдер, а также украинец Василь Ломаченко.

Следует учитывать, что в данном случае Forbes оценивает не заработки бойцов, а их потенциал монетизации — включая кассовые сборы от поединков с их участием.

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Сергей Ковалев не забывает малую родину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алексей Шумов
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