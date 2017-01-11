{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,16
Динамика за 2 недели
Евро 63,52
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
11 января 2017
17:20  11 января 2017 4

В России двухлетнему мальчику сменили имя Расул на Путин. ФОТО

Печать и подпись Путина. Челябинск., путин владимир, печать президента
Фамилией президента РФ назвали маленького российского мальчикаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во Владимирской области родители решили сменить имя маленькому сыну Расул на Путин. В среду, 11 января в ЗАГСе семье вручили новое свидетельство о рождении ребенка с измененным именем.

Семья приехала их Таджикистана в Москву больше пяти лет назад, после рождения ребенка родители перебрались жить в деревню Легково во Владимирской области, сообщает местная газета «Новый город Александров». Идея дать мальчику имя Путин пришла деду Рахмону Джураеву, который является поклонником российского президента Владимира Путина.

«Я как-то прочитал, что в Египте ребенку дали имя Путин, и подумал, а почему в России этого нет», — рассказал Рахмон Джураев.

В доме дедушки Путина есть музей, в котором множество разной сувенирной продукции с изображением российского лидера.

Дома мальчика постоянно называют новым именем Путин. Как рассказала мама малыша, ласково его зовут Путинушка. Мальчик уже отзывается на новое имя.

1/4
Фото: газета «Новый город»

В июне 2016 года египетский журналист Моамен Мухтар назвал своего новорожденного сына в честь российского президента Владимира Путина. «Вот это мой сын Путин», — поделился своей радостью в Facebook Моамен Мухтар.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров