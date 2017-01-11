18:16 11 января 2017 0

Колеи на тюменских дорогах опасны для жизни, считают автолюбители Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Плохая уборка дорог в Тюмени возмутила депутата городской думы Игоря Ракшу. Народный избранник опубликовал видео, снятое в районе Лесобазы, где на дорогах образовалась внушительная колея, а на обочине оказались сразу три попавших в ДТП автомобиля. Колеи, образовавшиеся на дорогах в последние дни, вызывают бурю негодования тюменцев. Городские чиновники говорят, что всерьез взялись за дорожников-нарушителей.

«Страшные колеи на дорогах Лесобазы. Кто ответит за страшные аварии на таких дорогах?» — написал депутат. В трехминутном ролике, выложенном на Facebook, Ракша пояснил, что такой колейности, как в этом районе, он не видел больше нигде.

«Смотрите, вон КамАЗ идет впереди, он даже, бедненький, в колею попасть не может, машиной вертит, выбрасывает, — комментирует Ракша. — Я еду на своей скромной таратайке, и то меня вертит. Я не понимаю, что делать автолюбителям, которые хотят ездить по дорогам безопасно. Смотрите, тут колея, наверное, сантиметров 10-15 от асфальтового покрытия. Я считаю, что это огромная опасность для автолюбителей».

Ракша попытался перестроиться в другой ряд и сообщил, что машину разворачивает и «кидает во все стороны». В этот момент депутат подъехал к месту аварии, где в ДТП попало сразу три автомобиля.

«Что это такое? Смотрите, что творится, и это, я 100% гарантирую, что машину просто перевернуло, — комментирует Ракша. — Вон бедные пожарные вытаскивают людей…, а эта вся проблема только из-за колеи, из-за того, что люди не смогли удержать свой автомобиль на этой сумасшедшей дороге. (…) Что у нас, грейдеры исчезли? Пустите пару грейдеров на Лесобазу! Здесь вообще никто не напрягается с чисткой дорог».

Видео: Игорь Ракша, «Фейсбук»

В ГИБДД Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что в этой аварии пострадали две женщины. ДТП произошло на улице Дамбовской. По предварительной информации, автомобиль Vortex выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся сначала с Toyota, а затем с грузовой «Газелью».

«Водителям Toyota и „Газели“ помощь была оказана на месте, — рассказали в ГИБДД. — В Vortex пострадали две женщины — водитель и пассажирка». У девушки-водителя медики обнаружили травму головы и ушибы, пассажирку увезли в медучреждение с ушибом грудной клетки и подозрением на перелом ребер.

Возмущения депутата по поводу колеи на дороге были обоснованы: сотрудники ГИБДД на месте аварии составили акт о неудовлетворительных дорожных условиях и предписание об устранении недостатков. Сейчас выясняется, какая организация отвечает за эту дорогу, отметили в Госавтоинспекции. Скорее всего, в отношении эксплуатирующей компании будет возбуждено административное дело.

Снегопад добавил работы не только дорожникам, но и дворникам Фото: группа «Тюмень — наш дом» в соцсети «ВКонтакте»

Отметим, что колейность на тюменских магистралях вызывает настоящую бурю возмущения автолюбителей.

По информации источника агентства, близкого к областному правительству, генеральным подрядчиком по уборке дорог Тюмени от снега является ТОДЭП (Тюменское областное дорожно-эксплуатационное управление). В ТОДЭП корреспонденту «URA.RU» сообщили, что субподряд на улицу Дамбовскую на Лесобазе отдан ДЭУ КАО. Как выяснилось, в управлении уже знают о жуткой аварии.

«Доложили, сказали, что там что-то из ряда вон. Сегодня на этой улице будут приняты по уборке все меры», — заявили в ТОДЭП, пояснив, что ответственность субподрядчика за неудовлетворительную работу «прописана в контракте».

«Ситуация на самом деле очень тяжелая. Накат очень тяжело убирается. Вроде в четверг-пятницу обещают потепление. До конца недели основная масса наката на магистральных улицах будет убрана», — заверили в ТОДЭП.

По данным системы «Контур. Фокус» АО ДЭУ КАО находится в процессе реорганизации в форме присоединения к АО «ТОДЭП».

Многофункциональная машина «Вилли» зубцами ломает снежный накат на дороге Фото: группа «Тюмень — наш дом» в соцсети «ВКонтакте»

Проблемы с уборкой улиц от снега обсудили утром в среду, 11 января, в администрации города на заседании оперативного штаба. Как выяснилось, только за последние трое суток подрядным организациям было предъявлено более 70 замечаний — причиной стали пресловутые колеи на дорогах, плохая обработка противогололедными материалами 10% перекрестков, медленный вывоз снега с центральных площадей и из дворов.

Между тем только за последние сутки подрядчики вывезли на полигоны больше 27 тыс. кубометров снега, а за 10 дней эта цифра превысила 198,5 тысяч кубических метров. «Чтобы справиться с уборкой быстрее, подрядчики дополнительно арендовали у сторонних организаций несколько десятков единиц техники, в том числе 7 грейдеров и 35 самосвалов», — отметили в пресс-службе администрации города.

Днем дорожники прометали улицы с интенсивным движением транспорта, в борьбе с накатом и наледью были задействованы все имеющиеся в наличии автогрейдеры, подчеркнули в пресс-службе. При этом превентивные противогололедные мероприятия проводятся ночью, чтобы не создавать в городе транспортные заторы.

Ближайшей ночью в Ленинском округе первоочередная комплексная уборка снега пройдет на улицах Мельникайте и Одесской, в Центральном округе машины в первую очередь выйдут на проезжую часть улиц Ленина, Герцена и Республики, в Восточном — на улицу Широтная, а в Калининском — на Червишевский тракт, улицы Ямскую и Самарцева.

Дорожники просят горожан соблюдать скоростной режим и не парковать машины в остановочных карманах и вдоль обочин.