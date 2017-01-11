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11 января 2017
Главные новости Свердловской области
17:31  11 января 2017 0

Энергетики восстановили в Красноуральске электроснабжение

Микрорайон Уралмаш без света. Екатеринбург, лэп, линии электропередач, ремонт, авария, электричество
Электроснабжение Красноуральска восстановленоФото: Александр Мамаев © URA.RU

Менее суток потребовалось энергетикам «МРСК Урала», чтобы вернуть свет в дома Пригородного поселка города Красноуральска.

Специалисты филиала «Свердловэнерго» завершают работы на резервной линии электропередачи, в настоящий момент идет монтаж провода на опорах воздушной линии.

Для того, чтобы возобновить подачу электроэнергии в дома, энергетикам пришлось смонтировать резервную линию протяженностью пять с половиной километров. Трудоемкие работы потребовались из-за того, что на электросетевых объектах местного химзавода, дававшего электричество в дома, произошли серьезные повреждения. Предприятие находится в стадии банкротства, а фактически заброшено. Весной прошлого года разразился скандал, когда стало известно, что на территории брошенного химзавода под открытым небом в свободном доступе лежат десятки тонн тротила.

ЧП произошло в Красноуральске накануне вечером. Загорелся и оборвался провод высокого напряжения ЛЭП прямо напротив южной проходной ОАО «Святогор». По сгоревшему кабелю от местного химзавода запитывалась котельная, которая обеспечивала теплом и водой жителей Пригородного поселка — всего порядка четырех тысяч человек.

К полуночи энергетики «МРСК Урала» привезли три дизель-генератора, от которых запитали социальные объекты — котельную, насосно-фильтровальную станцию и систему канализации, а также часть бытовой нагрузки. Водоснабжение и отопление удалось восстановить ночью, а электричество — только сейчас. По факту ЧП прокуратура начала проверку.

Александр Лукманов
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