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11 января 2017
Главные новости 
17:19  11 января 2017 0

Пермякам предлагают недорогие рейсы на Ямал и в ХМАО

Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, ямал, олени, янао
Увидеть Ямал пермякам будет стоить всего около пяти тысяч рублейФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Из пермского аэропорта открыто пять новых направлений: в Сургут, Нарьян-Мар, Нижневартовск, Салехард и Ханты-Мансийск. Перелеты будет осуществлять «ЮВТ-Аэро».

Уже с 7 января из Перми в Сургут летает самолет по вторникам и субботам. Время в пути — два часа. С 10 января запущен рейс в Нижневартовск. Туда можно улететь по вторникам и четвергам за два часа 20 минут.

С 16 января по понедельникам и субботам из пермского аэропорта будут летать два новых рейса: в Салехард (время в пути два часа 20 минут) и в Ханты-Мансийск (время в пути один час 45 минут).

С 17 января из Перми можно будет улететь в Нарьян-Мар. Перелет будет осуществляться по вторникам и четвергам, время в пути два часа.

Каждый рейс будет выполняться на 50-местных воздушных судах типа CRJ-200. Авиабилеты будут стоить не дороже 5730 рублей по каждому направлению в одну сторону, обещает пресс-служба международного аэропорта Пермь.

Анна Белкина
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