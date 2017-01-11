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11 января 2017
10 января 2017
Главные новости Пермского края
17:25  11 января 2017 0

Виновному в гибели пермского вице-спикера дали шанс высказаться

Суд Бусаров Пермь, бусаров
Алексею Бусарову позволили еще раз публично попросить прощенияФото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Убийство пермского вице-спикера
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Телеканал «Ветта» пригласил на интервью осужденного бизнесмена Алексея Бусарова, чтобы дать ему возможность высказаться. Об этом «URA.RU» сообщили в редакции компании.

Руководство пермского частного телеканала «Ветта» объяснило, с какой целью на интервью был приглашен владелец торговой компании «ОблПрод» Алексей Бусаров, которого суд признал виновным в гибели вице-спикера Законодательного собрания и лидера регионального отделения ЛДПР Сергея Митрофанова. Ситуация вызвала скандал в блогосфере и социальных сетях, а действующие депутаты призвали бойкотировать телеканал.

Главный редактор «Ветты» Дмитрий Кутявин пояснил «URA.RU», что бизнесмену просто предоставили возможность высказаться: «Редакция телеканала рассматривает участие Алексея Бусарова в программе „Лобби-холл“ как форму публичного выражения раскаяния. Каждый человек имеет право высказать свое отношение к трагическим событиям и публично попросить прощения. В том числе через средства массовой информации. Мы, в свою очередь, посчитали, что не имеем морального права отказать человеку».

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«Ветта» также отмечает, что ранее возможность высказаться Бусарову предоставляли и государственные телеканалы.

Интервью с Алексеем Бусаровым появилось в эфире «Ветты» во вторник, 10 января. Бизнесмен в очередной раз назвал гибель вице-спикера Заксобрания Сергея Митрофанова «трагической случайностью». Передача вызвала негодование зрителей, а нынешний координатор пермского отделения ЛДПР и лидер фракции либерал-демократов в Заксобрании Олег Постников заявил, что приложит все усилия ради отказа коллег от появления в эфире «Ветты».

В конце ноября Пермский районный суд признал Алексея Бусарова виновным в гибели Сергея Митрофанова, которого бизнесмен переехал на автомобиле. Предпринимателю назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, виновник ДТП должен выплатить компенсации родственникам погибшего депутата — от 100 до 500 тысяч рублей. В настоящее время Бусаров остается на свободе, поскольку оспаривает судебное решение в вышестоящих инстанциях.

Стефан Савелли
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