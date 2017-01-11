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11 января 2017
Главные новости Свердловской области
18:31  11 января 2017 0

В Екатеринбурге ликвидируют более ста маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусов. СПИСОК

Новые белорусские автобусы на маршруте. Екатеринбург, автобус, общественный транспорт
Новая транспортная схема заработает с 1 июля 2017-гоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о внедрении в столицы Урала новой транспортной схемы — она должна будет заработать с 1 июля 2017 года. Текст документа опубликован на официальном портале мэрии.

Постановление короткое — всего из двух пунктов (об утверждении новой транспортной схемы и поручение опубликовать ее в СМИ), тогда как сама схема — это объемный текст со сложным названием «Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании „город Екатеринбург“ на 2017—2019 годы».

Он включает в себя сроки внедрения новой схемы, обеспечительные меры и прочее. Однако самое интересное кроется в таблицах, которые прилагаются к «документу планирования». Одна из них — это перечень из 56 новых автобусных маршрутов, другая — список маршрутов, которые будут упразднены. Среди них 87 автобусных маршрутов (включая 37 коммерческих — маршруток), 19 трамвайных и восемь троллейбусных.

Всего в Екатеринбурге после внедрения новой транспортной схемы исчезнет более ста маршрутов общественного транспорта, среди них — практически все основные «длинные» маршруты — такие как №1 Ж/д вокзал — Кольцово у автобусов, №1 «Вторчермет — ВИЗ» у трамвая и №6 «Химмаш — Академическая» у троллейбусов. Из привычных «длинных» маршрутов останется разве что троллейбус №1 «Химмаш — вокзал».

В администрации Екатеринбурга прокомментировали упразднение транспортных маршрутов. По словам пресс-секретаря мэрии Дениса Сухорукова, это не приведет к коллапсу, а, наоборот, позволит сделать транспорт столицы Урала более эффективным: чтобы он ездил быстрее, а время его ожидания на остановках сократилось.

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Скриншот: с сайта екатеринбург.рф

Андрей Гусельников
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