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11 января 2017
17:41  11 января 2017 0

В Минобороны назвали заявления генерала США «прощальным русофобским спектаклем»

США. Клипарт, сша, статуя свободы, соединенные штаты америки, usa
В Минобороны ответили на заявления СШАФото: Ксения Сальникова © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Заявления американского генерала Чарльза Коркорана о так называемых «опасных сближениях» российских и американских самолетов в небе Сирии не что иное, как «прощальный русофобский спектакль». Об этом высказался официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Трудно понять, являются ли сделанные заявления искренним мнением генерала Коркорана, — приводит слова Конашенкова телеканал „Звезда“. — Или его, как и многих других, просто использовала уходящая администрация США в рамках прощального русофобского спектакля».

Конашенков отметил, что российские пилоты регулярно напоминают американским и другим пилотам коалиции в небе Сирии, что они там не одиноки и не невидимы. «При этом действуют наши летчики очень профессионально, соблюдая все меры безопасности», — подчеркнул официальный представитель Минобороны.

Ранее газета Wall Street Journal опубликовала заявление командующего 380-м экспедиционным крылом, где Чарльз Кокоран сообщил об «опасных приближениях» российской авиации в Сирии к американским самолетам.

По словам Конашенкова, Минобороны не получало никаких претензий, связанных с полетами российских ВКС в небе Сирии.

Татьяна Трушина
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