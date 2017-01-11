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11 января 2017
17:46  11 января 2017 1

Канадская чиновница, возглавившая МИД, оказалась под санкциями России

Клипарт. Москва. Ноябрь, министерство иностранных дел РФ
МИД РФ назвал условие снятие санкций с нового министра иностранных дел КанадыФото: Илья Московец © URA.RU
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Новый глава МИД Канады Христя Фриланд внесена в санкционные списки России, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. При этом в МИД РФ отметили, что российские дипломаты готовы проводить встречи с Христей Фриланд на международных площадках.

Источник в российском МИД отметил, что Христя Фриланд находится под санкциями с 2014 года. «Это не секрет. Она была внесена в санкционный список в качестве ответной меры, так как Канада ввела ограничения в адрес России», — приводит слова источника МИД РФ «Федеральное агентство новостей».

В российском дипломатическом ведомстве не исключают, что новая глава МИД Канады может быть исключена из санкционного списка. Это произойдет в том случае, если Канада откажется от антироссийских санкций.

Нина Калинина
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