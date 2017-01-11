18:06 11 января 2017 0

Челябинка попала под троллейбус на пешеходном переходе Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Троллейбус сбил 57-летнюю жительницу челябинского поселка АМЗ на перекрестке улиц Блюхера и Ярославской. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по региону, пострадавшая шла на зеленый сигнал светофора. А водитель, ее ровесница, при повороте налево не заметила женщину.

Пешехода с многочисленными травмами госпитализировали. По факту ДТП проводится административное расследование.

Всего за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД Челябинска выявили более 600 нарушений правил дорожного движения. От управления автомобилем отстранены семь пьяных водителей и девять человек без прав. К административной ответственности привлекли более 180 пешеходов. Изъято одно поддельное водительское удостоверение.