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11 января 2017
10 января 2017
Главные новости Челябинской области
18:06  11 января 2017 0

Троллейбус сбил челябинку, переходившую дорогу на зеленый свет. ФОТО

Челябинка попала под троллейбус на пешеходном переходеФото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Троллейбус сбил 57-летнюю жительницу челябинского поселка АМЗ на перекрестке улиц Блюхера и Ярославской. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по региону, пострадавшая шла на зеленый сигнал светофора. А водитель, ее ровесница, при повороте налево не заметила женщину.

Пешехода с многочисленными травмами госпитализировали. По факту ДТП проводится административное расследование.

Всего за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД Челябинска выявили более 600 нарушений правил дорожного движения. От управления автомобилем отстранены семь пьяных водителей и девять человек без прав. К административной ответственности привлекли более 180 пешеходов. Изъято одно поддельное водительское удостоверение.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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