18:25 11 января 2017 0

В администрацию Нижневартовска приходят представители бизнеса Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Управление инвестиций администрации Нижневартовска возглавил Олег Тарасов — один из руководителей сети супермаркетов «Ферма», Чиновник уже приступил к исполнению своих новых обязанностей. Об этом в среду, 11 января, сообщили «URA.RU» в управлении по информационной политике городской мэрии.

В официальном сообщении указано, что ранее Олег Тарасов занимал должность генерального директора ООО «Розничные технологии» — фирмы, контролирующей магазины «Фермы». Согласно открытым источникам, на сегодняшний день 100% «Розничных технологий» принадлежит предпринимателю по имени Елена Тарасова.

По неофициальным данным, Тарасов ранее работал в системе экс-депутата Думы Нижневартовска Александра Курушина, владевшего сетью гипермаркетов «Подсолнух» и продавшего бизнес голландскому торговому гиганту SPAR. После ухода от Курушина будущий руководитель инвестиционного блока мэрии сосредоточился на развитии собственных проектов.

Назначение Олега Тарасова продолжило череду кадровых реформ в администрации Нижневартовска, начатых с приходом к власти нового мэра Василия Тихонова. Как уже сообщало «URA.RU», ранее градоначальник назначил на пост директора департамента финансов Дмитрия Кощенко, руководителя сферы ЖКХ Максима Коротаева, на место первого заместителя — Антона Смирнова, а также кураторов социальной политики и строительства — Надежду Волчанину и Виктора Ситникова.