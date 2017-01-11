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11 января 2017
18:14  11 января 2017 0

По делу об отравлении «Боярышником» задержали начальника отдела полиции

"Боярышником" насмерть отравились десятки человекФото: vesti.ru

Начальника отдела полиции УМВД России по Иркутску задержали по подозрению в халатности по делу о массовом отравлении «Боярышником». По последним данным, из 123 поступивших в медицинские учреждения с подозрением на отравление метиловым спиртом скончалось 78 человек.

Речь идет о начальнике отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №4 УМВД России по городу Иркутску Денисе Черемисине, пишет «Газета.ру» со ссылкой на и. о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета Светлану Петренко.

В отношении Черемисина возбуждено дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц», отмечает «Национальная служба новостей».

По версии следствия, Черемисин не организовал надлежащим образом работу участковых уполномоченных полиции на административных участках, в результате одном из торговых павильонов Иркутска продавалась спиртсодержащая жидкость, в которой содержались вещества, опасные для жизни и здоровья человека, в том числе метанол.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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