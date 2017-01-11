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11 января 2017
18:24  11 января 2017 0

Жена Ротенберга сняла в подарок мужу клип-пародию на песню про «лабутены». ВИДЕО

Карина Ротенберг подарила супругу-бизнесмену клип о дзюдо, в котором она снялась в главной ролиФото: Instagram Карины Ротенберг

Супруга бизнесмена Бориса Ротенберга Карина сделала оригинальный подарок своему супругу на день рождения. Девушка сняла пародию на клип «Экспонат» группы «Ленинград», отразив в нем главное увлечение своей второй половины — дзюдо. Часть ролика Карина Ротенберг выжила на своей странице в Instagram.

Жена бизнесмена написала (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.): «Ребята! На день рождение мужу я сделала подарок, своего рода пародия на клип „Экспонат“. Выложить не могу, он длинный, а тут можно лишь одну минуту выкладывать».

Главной героиней клипа стала сама Карина. Она позирует в кимоно, с улыбкой опрокидывает на татами партнеров-мужчин, а также с легкостью проводит довольно сложные захваты.

«На татами устрою я тебе дзюдо…, а на татами не разорвать бы кимоно. Кимоно!» — поет Карина. В конце клипа, накинув на кимоно шубку, супруга Ротенберга, как героиня клипа «Экспонат», задается вопросом и сама же на него отвечает: «Кто молодец? Я — молодец!».

День рождения владелец СМП банка Борис Ротенберг отмечал 3 января. Ранее он был спарринг-партнером президента РФ Владимира Путина по дзюдо.

Нина Калинина
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