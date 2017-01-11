{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,16
Динамика за 2 недели
Евро 63,52
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
11 января 2017
10 января 2017
18:25  11 января 2017 0

В Юргамыше женщина задушила собственного ребенка

Открытая лицензия 09.06.2015. Дети., дети
Младенцу было буквально несколько дней от родуФото: Pixabay

Жительница поселка Юргамыш Курганской области созналась в убийстве собственного новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

25-летняя мать убила младенца, которому было буквально несколько дней от роду, 9 января, перекрыв ему дыхательные пути. Затем женщина, вероятно, раскаялась в содеянном, поскольку сама обратилась в правоохранительные органы.

Следственными органами СК РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров