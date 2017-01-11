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11 января 2017
18:58  11 января 2017 0

Пугачева просит не подписывать петицию в ее защиту. ВИДЕО

Примадонна признает, что невозможно нравиться всемФОТО: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Певица Алла Пугачева публично выступила по поводу скандала, связанного с новогодними эфирами на Первом канале. Примадонна попросила своих поклонников не подписывать петицию в ее защиту, авторы которой просят сохранить Пугачеву во всех передачах.

«Пожалуйста, не волнуйтесь. Не надо собирать никакие подписи за Пугачеву, — говорит певица в ролике, выложенном на ее официальном канале в Instagram. — Самое смешное желание — желание нравиться всем. Кому-то нравится, кому-то нет… Живем дальше!»

Накануне в социальных сетях поклонники Пугачевой призвали всех неравнодушных к ее творчеству подписать петицию в защиту певицы. «Мы, ниже подписавшиеся, просим Вас не сокращать присутствие Аллы Борисовны в эфире ведущего федерального канала страны» — говорилось в обращении. На данный момент эту петицию подписали чуть более тысячи человек, тогда как появившуюся ранее, призывающую гендиректора Константина Эрнста пересмотреть новогодний эфир — без малого 120 тыс. человек.

Скандал разгорелся после встречи нового 2018 года, поскольку телезрители оказались возмущены новогодними шоу, транслировавшимися в ночь на 1 января. Свое недовольство в том числе выразил известный продюсер Максим Фадеев, назвавший новогодний эфир «погружением в ад».

Наталия Вершинина
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