Хворостовский начал репетиции в больнице, чтобы выступить в Екатеринбурге

19:15 11 января 2017 0

О новой дате концерта сообщат каждому зрителю Фото: commons.wikimedia.org

Оперный певец Дмитрий Хворостовский, концерт которого в Екатеринбурге перенесли на февраль 2017 года, начал готовиться к выступлению прямо в клинике, сообщила «URA.RU» представитель организаторов гастролей Динара Валиева.

Артист выздоравливает и уже начал репетиции, отметил персонал петербургской больницы, куда он поступил с пневмонией в декабре. Все билеты на концерт Дмитрия Хворостовского в Екатеринбурге действительны, зрителей просят позвонить в центральные офисы Городских зрелищных касс и сервис «Кассир.ру» и оставить свое имя и телефон.

«О новой дате концерта в Екатеринбурге обязательно сообщат каждому зрителю», — обещают организаторы. Уточняется, что Новый год и Рождество оперный певец встретил в больнице, вдали от семьи.

«Артист также переносит на 2017 год концерт в Красноярске. В начале 2017 года возобновится и состоится продолжение российского тура Хворостовского», — говорится в сообщении.

Как писало «URA.RU» ранее, выступление Дмитрия Хворостовского в Екатеринбурге должно было состояться на сцене ККТ «Космос» 28 декабря. Однако певец сильно простудился в Москве, продолжая при этом работать.