На Ямале отловленных собак в морозы держат в вольерах без крыши и пола

20:02 11 января 2017 0

Бродячих собак в морозы держат в уличном вольере без крыши и пола Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новом Уренгое отловленных собак содержат на морозе, без крыши над головой. Прокуратура выявила нарушения в деятельности муниципального предприятия «УГХ», которое занято отловом бродячих животных.

Жительница Нового Уренгоя написала заявление в полицию на предприятие за жестокое обращение с животными. Но возбуждать уголовное дело полицейские не стали. Женщина изложила свои претензии в обращении к депутату ямальского заксобрания Ивану Вершинину. По ее мнению, отлов производился социально опасными методами — животных отстреливали в публичных местах в присутствии людей с использованием не сертифицированного снотворного, а пойманных животных содержали в холодных вольерах, без крыш и пола. При этом погода в городе в последний месяц очень холодная, и температура не поднимается выше -30 градусов.

После обращения депутата городская прокуратура Нового Уренгоя устроила проверку деятельности муниципального предприятия. В ответе на депутатский запрос, который имеется в распоряжении «URA.RU» сообщается, что на предприятии уже неоднократно выявлялись нарушения процедуры отлова.

Так, в прошлом году на поимку и содержание животных в бюджете города было предусмотрено около 5,4 млн. рублей, но фактически выделено менее 2 млн. Также проверка показала, что на предприятии не ведется раздельный бухгалтерский учет по отлову, который является субсидируемым видом деятельности. Со стороны администрации также отсутствовал какой-либо контроль над целевым расходованием субсидии. После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены. Сейчас идет проверка использования бюджетных средств.

Также сейчас ведется проверка законности отказа в возбуждении уголовного дела на руководство МУП «УГХ» за жестокое обращение с животными.

Иван Вершинин рассказал агентству, что подобных обращений поступает очень много — почти из всех городов округа. Проблема эта требует решения на законодательном уровне.

«Вот уже несколько лет наши федеральные коллеги не могут принять полноценный закон по домашним и безнадзорным животным, который крайне нужен для решения указанной проблемы. А пока денег из бюджета выделяется немало, но поток жалоб не сокращается»