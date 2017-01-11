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11 января 2017
19:43  11 января 2017 0

Трамп рассказал о своей связи с Россией и московскими проститутками

Клипарт, трамп дональд
Трам назвал новости о компромате на него фейковымиФото: depositphotos.com © URA.RU

С Россией у Трампа нет никаких дел, сделок и кредитов. Об этом заявил сам избранный президент США Дональд Трамп в ответ на слухи о якобы имеющемся у российских властей компромате на миллиардера.

«Россия никогда не пыталась использовать рычаги давления на меня, — подчеркнул Трамп в своем микроблоге Twitter. — У меня нет с Россией никаких дел — никаких сделок, кредитов, ничего нет!». Избранный президент выразил возмущение утечкой данных о якобы наличии у России компромата на него.

«Спецслужбы никогда не должны были допустить утечку такой „фейковой новости“. Это последний выстрел в меня. Мы что, живем в нацистской Германии?» — задается вопросом миллиардер.

Ранее издание BuzzFeed позже опубликовало досье, которое было якобы составлено бывшим агентом британской разведки МИ-6. В нем раскрывается суть компрометирующих материалов, которые, по данным издания, есть в распоряжении российских властей. В частности, в материале портала говорилось, что Трамп якобы развлекался с путанами в отеле Ritz Carlton, когда приезжал в Москву четыре года назад. BuzzFeed отмечал, что в номере будущего президента США российские спецслужбы установили микрофоны и видеокамеры, чтобы добыть компромат.

Доклад, как писала «Газета.Ru», был составлен на основе показаний бывшего британского разведчика, пользующегося доверием ФБР, который получил их из неких российских источников.

Информацию о компромате на Трампа также назвал недостоверной WikiLeaks, отмечала «Национальная служба новостей».

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле никакого компромата на Трампа нет. Все сообщения о его наличии он назвал чушью и «бульварным чтивом».

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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