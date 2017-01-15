19:24 13 января 2017 7

Губернатор побывал на самом знаковом объекте Верхнеуральского района Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Борис Дубровский проинспектировал ход реконструкции очистных сооружений бытовых стоков в Верхнеуральске. До конца февраля 2017 года глава региона распорядился запустить в эксплуатацию первую очередь объекта, сообщили «URA.RU» в правительстве региона.

Программа по реконструкции городских очистных сооружений разрабатывается в Верхнеуральске по поручению Дубровского с 2015 года. На проведение первой очереди работ в 2016 году было направлено 33,3 млн рублей из областного бюджета. В рамках проекта было проведено обследование объекта, определены первостепенные задачи для запуска механической и биологической очистки.

Сегодня завершены работы по реконструкции здания котельной очистных сооружений, в январе ее введут в эксплуатацию. Одновременно идет реконструкция самих очистных сооружений бытовых стоков, в ближайшее время начнутся пуско-наладочные работы. В планах на текущий год проведение реконструкции дренажной насосной станции и приобретение необходимого оборудования.