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Главные новости Челябинской области
19:24  13 января 2017 7

Дубровский проинспектировал челябинский муниципалитет. После замены двух глав

Губернатор побывал на самом знаковом объекте Верхнеуральского районаФото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Борис Дубровский проинспектировал ход реконструкции очистных сооружений бытовых стоков в Верхнеуральске. До конца февраля 2017 года глава региона распорядился запустить в эксплуатацию первую очередь объекта, сообщили «URA.RU» в правительстве региона.

Программа по реконструкции городских очистных сооружений разрабатывается в Верхнеуральске по поручению Дубровского с 2015 года. На проведение первой очереди работ в 2016 году было направлено 33,3 млн рублей из областного бюджета. В рамках проекта было проведено обследование объекта, определены первостепенные задачи для запуска механической и биологической очистки.

Сегодня завершены работы по реконструкции здания котельной очистных сооружений, в январе ее введут в эксплуатацию. Одновременно идет реконструкция самих очистных сооружений бытовых стоков, в ближайшее время начнутся пуско-наладочные работы. В планах на текущий год проведение реконструкции дренажной насосной станции и приобретение необходимого оборудования.

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Первая очередь очистных заработает уже в феврале Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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