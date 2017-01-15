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15 января 2017
14 января 2017
19:42  13 января 2017 2

Один из крупнейших застройщиков ХМАО признан банкротом

Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
В Югре обанкротилась крупная строительная компанияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд ХМАО-Югры признал банкротом ООО «Строительно-промышленный комбинат» («СПК») — одну из крупнейших строительных фирм региона, расположенную в Нижневартовске. Общая сумма требований кредиторов превысила 250 млн рублей. Об этом в пятницу, 13 января, сообщили «URA.RU» в пресс-службе югорского арбитража.

Заявление о признании должника банкротом подало ООО «Отворская Строительная компания» в марте 2016 года. Истец указывал, что у «СПК» только перед ним сложилась задолженность в размере более 62 млн рублей. Всего требования предъявили восемь кредиторов, в том числе правительственный фонд развития жилищного строительства «Жилище», «Ханты-Мансийский банк Открытие», «СК Аганречтранс», ООО «Речной порт Нижневартовск».

Рассмотрение дела неоднократно откладывалось в связи с ходатайствами должника, который предпринимал меры по самостоятельному погашению задолженности. Сейчас согласно решению суда в отношении компании введена процедура наблюдения, назначен временный управляющий — В.Н. Васильев.

«Различные формы арбитража вводились в нашей группе компаний уже несколько раз, только в последние два года были ликвидированы юрлица — это „СПК-Строй“ и „СПК-С“. Такие меры, в том числе и в отношении ООО „Строительно-промышленный комбинат“, необходимы. Это нужно, в первую очередь, для продолжения работы всей группы компаний», — прокомментировал в разговоре с агентством генеральный директор «СПК» Эдуард Лушников.

«СПК» — является одним из основных подрядчиков фонда «Жилище» и занимается строительством жилых объектов в Нижневартовске. Финансовые проблемы окружной организации привели к задержке сроков сдачи объектов в столице Самотлора и грозят появлением в скором времени обманутых дольщиков. Прокуратура ХМАО провела проверку и подтвердила, что права югорчан были нарушены. В отношении фонда было возбуждено административное дело по статье «Нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов». Руководитель «Жилище» Андрей Шаламов обвинил в своих проблемах руководство «СПК».

По неофициальным данным, одним из владельцев «СПК» может выступать депутат Тюменской областной Думы Вячеслав Танкеев.

Эльдар Булатов
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