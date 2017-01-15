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Главные новости Тюменской области
19:59  13 января 2017 18

Тюменских чиновников заподозрили в распитии спиртного в рабочее время. ФОТО

Клипарт октябрь. Нижневартовск., кафе, ресторан, стол заказан
Очевидец считает, что в кафе чиновники приехали отдыхатьФото: Александр Елизаров © URA.RU

Читатель «URA.RU» прислал в редакцию фотографии автомобилей с похожими номерами, которые припаркованы около кафе «Пивзавод» в Тюмени. Автор заподозрил, что на служебных машинах в рабочее время в кафе приехали чиновники.

«13 января в 13:00 чиновники на служебных машинах приехали в кафе „Пивзавод“ и сидят пьют алкогольные напитки (пиво и прочее). Фото авто прилагаю», — написал он. Все машины имеют в госномере буквы «РТО».

Отметим, что на сайте заведения говорится — здесь подают недорогие бизнес-ланчи с 12 до 16 часов. Кафе находится на улице Ставропольской, в районе улицы Московский тракт.

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Фото: прислано читателем URA.RU

Источник, близкий к правительству области, сообщил корреспонденту агентства, что «в автопарке правительства автомобилей с этими номерами нет». При этом, по его словам, госномера «РТО» выдавали, в том числе, тюменской Областной думе и администрациям районов юга региона.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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