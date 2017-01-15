19:38 13 января 2017 47

Врачи ставили больному обезболивающие на дому Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жительница Кургана Нина Есина обвинила бригаду «скорой помощи» и врача Курганской больницы №1 в неоказании помощи больному, который промучившись десять часов дома, умер от острого перитонита.

В письме женщина сообщила, что 44-летний сотрудник комбината «Синтез» умер 1 декабря. У мужчины внезапно разболелся живот, открылась рвота. Около трех часов ночи ему стало совсем плохо, тогда родственники вызвали «скорую помощь».

«Больного осмотрели, сделали обезболивающий укол. На вопрос матери: „Разве вы не возьмете его в стационар?“, ответили, что без врача это сделать нельзя и посоветовали утром вызвать врача на дом, — говорится в письме, направленном женщиной в редакцию газеты „Курган и курганцы“. — Едва дождавшись утра, близкие больного вызвали врача из Курганской больницы №1, расположенной по улице Невежина. И началось томительное ожидание…».

Врач пришел на вызов около двух часов дня и тоже сделал укол обезболивающего. «Позвонив по телефону, якобы с кем-то проконсультировавшись, дав рекомендации, ушел. Через десять часов Игорь умер… — пишет женщина. — Я была ошеломлена, узнав о заключительном диагнозе — острый перитонит».

У мужчины остались семилетняя дочь и больная мать. «Я думаю, причина трагедии — равнодушие, а может быть, и безграмотность медицинских работников. Ведь даже не очень сведущие в медицине люди знают, что такое „острый живот“, что любая боль в животе может закончиться катастрофой», — заключает свое письмо Нина Есина. Редакция издания направила запрос в департамент здравоохранения.

Главный врач Курганской БСМП Сергей Фролов сообщил «URA.RU», что информации по такому факту у него нет. «Мне никто не докладывал, что кто-то умер от перитонита и была ли там „скорая помощь“ или это были врачи из поликлиники. Мы анализируем каждый случай и подвергаем его экспертизе, на планерках доклад идет по всем больным. У нас есть жесткая установка — госпитализировать больных с болями в животе в 100% случаях», — прокомментировал врач. По его словам, в практике были случаи, когда больные сами отказывались от обследования, а потом обвиняли «скорую». Главный врач обещал проверить информацию по вызовам на конец ноября и на 1 декабря.

Сергей Фролов также добавил, что ранее на БСМП поступали необоснованные жалобы родственников пациентов. «Был случай в прошлом году, когда в больницу поступила бабушка в тяжелом запущенном состоянии с пролежнями. Похоже, что родственники с ней не общались вообще несколько дней. Бабушку экстренно прооперировали с тяжелейшей грыжей и перитонитом и почти два месяца лечили в реанимации, пытались спасти. А ее внучка, которая в больнице не была и не знает сути дела, такой пасквиль написала про нашу больницу и жалобу в прокуратуру. Были проверки прокуратуры и Росздравнадзора. Жалоба абсолютно не соответствовала действительности. Хотел бы я у этой внучки спросить, где она была, когда ее бабушка „загибалась“ от этой грыжи и пролежней дома, не пила и не ела, и почему родственники так запустили ее состояние, что в больницу ее привезли уже умирающей?» — рассказал Сергей Фролов.