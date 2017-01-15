{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,37
Динамика за 2 недели
Евро 63,12
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
15 января 2017
14 января 2017
13 января 2017
12 января 2017
11 января 2017
Главные новости ЯНАО
19:29  13 января 2017 9

Вахтовики в Бованенково уже неделю не могут улететь домой

Из Надыма уже неделю не может вылететь рейс за вахтовиками на Бованенковофото - официальный сайт аэропорта Надыма

Из Бованенково уже неделю не могут вылететь вахтовики — из Надыма не прилетает борт с бригадой сменщиков. Погода не позволяет совершить рейс и забрать рабочих. Полет должен совершить борт «Газпром авиа». Как пояснили читатели «URA.RU», другие авиакомпании каждый день прилетают на Бованенково и меняют вахту.

Как сообщили агентству в диспетчерской «Газпром Добыча Надым», «Газпром авиа» не вылетает, так как на Бованенково сильный боковой ветер. Как только погода улучшится, рабочих заберут.

Бованенковское месторождение является перспективным. В январе 2016 года планировалось запустить его третью очередь. Пока что о конкретных сроках ничего не известно.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров