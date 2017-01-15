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Главные новости Тюменской области
19:31  13 января 2017 5

Из-за пожара в Тюмени эвакуировали торговый центр

Учения пожарных. Тюмень, пожарные, пламя, огонь
Пожарные справились с огнем за 11 минут (архивный снимок)Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени в крупном торговом центре в пятницу, 13 января, произошел пожар. Сотням людей пришлось эвакуироваться из здания ТРЦ.

О возгорании и эвакуации людей из торгово-развлекательного центра «Магеллан» на улице 50 лет Октября в Тюмени «URA.RU» сообщил очевидец. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области информацию о пожаре в ТРЦ и эвакуации людей подтвердили.

«Вызов поступил в 17:16, через четыре минуты первые огнеборцы уже прибыли на место, — рассказали „URA.RU“ в пресс-службе областного МЧС. — Возгорание случилось на первом этаже в кафе на площади пять квадратных метров. На тушении пожара было задействовано 30 единиц техники и 30 пожарных. Было эвакуировано 400 человек, пожарные спасли 15 посетителей торгового центра. В 17:31 пожар был ликвидирован. В результате пожара ни один человек не пострадал».

Причины возгорания пока устанавливаются, добавили в ГУ МЧС.

Отметим, что в здании многофункционального центра «Магеллан» располагается гостиница «Меркури» международной сети «Аккор». В этом отеле проживали попавшие 8 января в больницу с отравлением хоккеисты новокузнецкой команды «Кузнецкие медведи».

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
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