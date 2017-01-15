19:58 13 января 2017 7

Пятница 13-е в 2016 году запомнилась чередой катаклизмов и неприятных новостей Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Роковая дата пятница, 13-е, неспроста пугает миллионы людей по всему миру. Ежегодно в этот день происходят мрачные и пугающие события. «URA.RU» вспоминает, чем запомнилась тревожная дата в прошлом году.

Минкомсвязи решил отрезать Рунет

В 2016 году единственная пятница, 13-е, была в мае. Именно в этот день чиновники Минкомсвязи предложили отрезать российский сегмент Интернета от остального мира. Согласно мрачному прогнозу, уже к 2020 году между Рунетом и остальным миром возникнет железный занавес файервола. Эксперты предрекают, что обособление Рунета может оказать плохую услугу как простым пользователям, так и бизнесменам: в России просто начнет действовать урезанная версия Интернета. Например, перестанут обновляться операционные системы мобильных устройств, а IT-системы крупного бизнеса потеряют связь с иностранными системами.

На Урал пришел ураган

Мощный ураган обрушился на Урал. Штормовой ветер валил деревья, обесточил сотни домов, переворачивал рекламные щиты и громил остановки. В Тюмени ошметки крыши влетели в машину с беременной женщиной. А в Екатеринбурге поток воздуха выбил лобовое стекло башенного крана — прямо на припаркованные авто.

Генерал, оторвавший ручку у «Патриота», стал посмешищем для страны

В жизни генерала Александра Шевченко действительно был отвратительный день. Накануне военный на глазах у президента Путина и под прицелом телекамер оторвал дверную ручку у автомобиля «УАЗ-Патриот». На следующий день генерал стал известен всей стране — курьезная история попала на федеральные каналы. Кроме того, обильную порцию насмешек силач получил в соцсетях. Изумленное лицо генерала быстро стало интернет-мемом.

Путин отчитал Рогозина за сбившийся галстук

Досталось в тот злополучный день и вице-премьеру правительства России Дмитрию Рогозину. Во время совещания по проблемам развития оборонно-промышленного комплекса Владимир Путин публично отчитал чиновника за неподобающий внешний вид. Смутившийся Рогозин был вынужден поправить сбившийся галстук.

Поветкин попался на допинге

В пятницу 13 мая 2016 года начались допинговые злоключения боксера Александра Поветкина. Его проба дала положительный результат на мельдоний, о чем не преминул рассказать американский кабельный спортивный телеканал ISPN. Из-за скандала оказался сорван боя Поветкина с американцем Деонтеем Уайлдером за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе.

Руководство РБК ушло в отставку

Непростой это были день и для российских СМИ. Медиахолдинг РБК покинули шеф-редактор проектов Елизавета Осетинская, главный редактор информационного агентства Роман Баданин и главред одноименной газеты Максим Солюс. По слухам, опытные журналисты покинули издание не по своей воле. К отставке могли привести громкие расследования РБК в отношении крупных федеральных чиновников.

Охранники раздели зрителей матча «Урал» — «Спартак»

Испорчен был предвыходной день у болельщиков на матче «Урала» и «Спартака». Излишне ретивые охранники в буквальном смысле заставили болельщиков московской команды раздеваться. Контролеры на «СКБ-Банк Арене» отказались пропускать по билетам уральских болельщиков с красно-белой атрибутикой. Одежду с символикой забирали даже у маленьких детей.

В Магнитогорске сожгли кафе и машины за невкусный шашлык

Тяжелый день завершился крупным пожаром в Магнитогорске. Недовольный клиент, которому показалось, что его накормили собачатиной вместо свинины, сжег кафе «Алмаз». Вместе с закусочной вспыхнули четыре припаркованные рядом машины. Вот уж действительно — плохой день.