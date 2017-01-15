19:46 13 января 2017 4

Константин Акулич вел дело Сергея Лиховидько Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Неожиданный поворот в судебном процессе по делу челябинского адвоката Константина Акулича, которого обвиняют в нанесении побоев из хулиганских побуждений. Одна из свидетельниц, давшая показания 11 января у мирового судьи в Чебаркуле, найдена 13 января в одной из городских гостиниц без признаков жизни.

«Это была работник скорой помощи. Она дала объективные показания. Просила судью спрашивать все, что нужно, именно сейчас. Участвовать в дальнейших процессах ей не позволяло состояние здоровья, — рассказал „URA.RU“ Константин Акулич. — Женщина живет в Челябинске, сообщила мужу, что едет в Миасс, на суд. Домой не вернулась. Муж обратился в полицию, а сегодня нашли ее тело».

Выяснилось, что женщина страдала от тяжелого онкологического заболевания, недавно перенесла операцию, но прогнозы врачей были неутешительны. По одной из версий, она решила добровольно уйти из жизни. «Все же она решила исполнить свой гражданский долг, дать правдивые показания, — подчеркнул Акулич. — Такие люди достойны уважения».

Константину Акуличу вменяется ст. 116 УК РФ (побои из хулиганских побуждений). 1 ноября 2015 года адвокат выезжал на ДТП близ Чебаркуля, где в машину, в которой были его знакомые дамы, въехало другое авто. Обошлось без пострадавших, но вторая сторона конфликта вела себя агрессивно, поэтому девушки вызвали Акулича. Разбирательство шло на повышенных тонах, а потом от одного из участников конфликта поступило заявление, что адвокат его ударил.

Спустя полгода неожиданно возбудили уголовное дело. Это произошло 20 мая 2016 года, на следующий день после того, как в суде была оглашена судебно-медицинская экспертиза по делу полицейского Сергея Лиховидько. Акулич представлял в суде интересы Лиховидько, и удалось добиться полного оправдания его подзащитного. Адвокат, по сути, развалил дело, которое вели миасские следователи. Попытку привлечь Акулича за хулиганство, чтобы лишить его адвокатской лицензии, многие расценивают как месть со стороны за «дело Лиховидько».

В августе после встречи со следователем Акулича пытались задержать, но прокурор счел это незаконным, и адвоката в тот же день выпустили на свободу. Процесс по делу Константина Акулича с участием мирового судьи стартовал в Чебаркуле 29 ноября. Большинство опрошенных свидетелей заявляют, что Акулич никого не бил. Показания против адвоката дал один из сотрудников ГИБДД, выезжавший на место происшествия.

Добавим, что Константин Акулич также участвует со стороны защиты в судебном процессе по делу бывшего вице-губернатора Николая Сандакова.