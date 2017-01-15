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15 января 2017
14 января 2017
19:57  13 января 2017 9

В Омске женщина облила мужа «Боярышником» и подожгла

Клипарт октябрь. Нижневартовск., зажигалка, огонь
Жительница Омска едва не расправилась с супругом, решив поджечь егоФото: Александр Елизаров © URA.RU

К страшным последствиям привела бытовая ссора в Омске: женщина во время конфликта облила своего супруга «Боярышником» и подожгла.

«В порыве гнева женщина вылила настойку „Боярышника“ на своего мужа и подожгла его, — рассказывает подробности инцидента местный портал „Омск здесь“. — Мужчина начал кричать от боли, и его супруга, осознав, что произошло, вызвала скорую помощь».

Врачи омского ожогового центра констатировали у пострадавшего ожог 15% поверхности тела, сильнее всего пострадали лицо, шея, грудь и живот мужчины. По факту происшествия полицейские проводят проверку.

Татьяна Трушина
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