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15 января 2017
14 января 2017
09:00  14 января 2017 6

Военные следователи становятся «гражданскими»: ВСУ и военная прокуратура вышли из состава минобороны

Клипарт. Екатеринбург, военное следственное управление по цво
Расследовать преступления, совершенные военными, теперь будут не военнослужащиеФото: Александр Мамаев © URA.RU

С 1 января 2017 года военно-следственные органы вышли из состава Министерства обороны и полностью переданы в ведение Следственного комитета. Об этом «URA.RU» стало известно от источников в данных ведомствах. Аналогичная передача штатов происходит и в военной прокуратуре — ее «активы» и сотрудников передали в ведение Генеральной прокуратуры РФ.

«Информация об этом появилась давно — уже год как ходили разговоры на эту тему, и вот наконец все случилось: с первого января мы больше не имеем отношения к министерству обороны», — сообщил один из сотрудников вышеуказанного ведомства.

Правда, как рассказал источник, юридические и административные моменты (вопрос увольнения с воинской службы и каким органам в СК будут подчиняться региональные ВСУ) пока до конца не решены. Ранее сотрудники военно-следственных управлений имели двойной статус и звания: военнослужащих и офицеров юстиции. Также обстояло дело в военной прокуратуре, сотрудники которой, подчиняясь Генпрокуратуре, являлись служащими министерства обороны. Теперь двойного статуса больше не существует.

Не решен пока до конца и вопрос подчинения органов военного следствия и прокуратуры окружным и региональным следственным управлениям СКР и прокуратур. Скажем, ранее военный прокурор Екатеринбургского военного гарнизона по статусу был приравнен к прокурору области, а военный прокурор Центрального военного округа — к замгенпрокурору в УрФО. Очевидно, при подчинении этих ведомств «гражданским» прокуратурам (окружным и региональным) люди из-под военных погон потеряют в статусе.

Эти и другие вопросы «переходного периода» активно обсуждаются сегодня самими сотрудниками военно-следственных и военно-прокурорских ведомств. Однако получить подробный официальный комментарий на эту тему не удалось: телефон пресс-службы Главной военной прокуратуры ЦВО не отвечал, а в военном следственном управлении не стали ни подтверждать, ни опровергать данную информацию.

«Я могу давать комментарии лишь по поводу расследования уголовных дел, а комментировать организационно-штатные мероприятия — таких полномочий у нас нет, — заявил „URA.RU“ официальный представитель Военного следственного управления по Центральному военному округу Алексей Садовский. — Мы как были подчинены Следственному комитету, так и остаемся. Мы выполняем свои функции: уголовные дела как расследовались, так и расследуются. Какая вам разница, в составе чего мы находимся?»

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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