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15 января 2017
14 января 2017
21:10  13 января 2017 26

«Ортодокс и ретроград». Греф поспорил с Чубайсом о солнце и ветре

Герман Греф в УрФУ. Екатеринбург, греф герман
Глава Сбербанка не верит в успех альтернативных источников энергии в России в ближайшее времяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Сбербанка Герман Греф поспорил с гендиректором госкорпорации Роснано Анатолием Чубайсом о перспективах возобновляемой энергетики в России. Греф публично раскритиковал высказывания Чубайса во время дискуссии в рамках Гайдаровского форума.

«Я просто не вижу ни одного шанса в ближайшие десять лет, что у нас какое-то „солнце“ появится или „ветер“. В карманах — может быть, но не в электроэнергетике», — приводит слова Грефа «Интерфакс». Глава Сбербанка подчеркнул, что при нынешней дешевизне ресурсов перспектив для альтернативной энергетики нет.

Чубайс ответил Грефу тем, что назвал его ортодоксом и ретроградом. «Вот вы увидели классический образ консерватора-айтишника в лице Грефа, который отвергает прогресс в его важнейших компонентах», — заявил глава «Роснано».

Наталия Вершинина
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