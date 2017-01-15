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15 января 2017
14 января 2017
21:37  13 января 2017 35

В Петербурге устроили протест против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Дубровский Кыштым Челябинск, храм, церковь, иисус христос, рпц, с нами бог
Активисты против передачи собора РПЦФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Санкт-Петербурге местные жители собрались на Исаакиевской площади, чтобы выразить протест против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ.

Акция проходит в формате встречи с депутатами законодательного собрания Петербурга, а потому не требует согласования с городскими властями, отмечает ТАСС. Участники не используют ни плакаты, ни какую-либо символику, полицейские не препятствуют проведению мероприятия.

Количество пришедших на Исаакиевскую площадь оценивается примерно в тысячу человек, отмечает «Национальная служба новостей».

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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