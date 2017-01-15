22:01 13 января 2017 25

"Новый год на Первом" решили продлить Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Первый канал в честь празднования старого Нового года решил повторить шоу, которое транслировалось в ночь с 31 декабря на 1 января. Шоу «Новый год на Первом» начинается в 21.25, жители уральского региона уже могут погрузиться в воспоминания о новогодней ночи, москвичам придется сначала посмотреть «Поле чудес» и программу «Время».

Повторение трансляции «Нового года на Первом» интересно тем, что новогоднее шоу Первого канала в этом году подверглось шумной критике со стороны как известных персон, среди которых, к примеру, оказался продюсер Максим Фадеев, так и других жителей страны. Фадеев назвал сельским утренником новогодние шоу на телеканалах «Первый» и «Россия» и сравнил эфиры с погружением в ад.

Позже на портале change.org появилась петиция, обращенная к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой улучшить новогоднее телевизионное шоу в 2018 году. На данный момент петиция, по сути, призывающая убрать из эфира Филиппа Киркорова, Максима Галкина, Аллу Пугачеву и других постоянных гостей новогодних эфиров, набрала более 150 тыс. подписей.

К слову, «Россия 1» решила поставить в эфир праздничный «НеГолубой огонек-2017» на вечер субботы.