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15 января 2017
14 января 2017
22:16  13 января 2017 27

В России фальсифицируется четверть продуктов питания

Цены в
Большой выбор не гарантирует хороший столФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Около четверти всех производимых в России продуктов питания фальсифицируется. Об этом заявил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко в ходе Гайдаровского форума.

«По нашим выборочным проверкам, фальсифицируется устойчиво четверть всей пищевой продукции всех видов, за исключением одного — пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет», — приводит слова Алексеенко «Газета.ру». Помощник руководителя Россельхознадзора подчеркнул, что проблема наносит колоссальный урон и может нанести еще больше.

Наталия Вершинина
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