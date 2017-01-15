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Главные новости Курганской области
23:50  13 января 2017 19

«Люди мучаются». В курганских колониях жалуются на неадекватную медицинскую помощь

Исправительно-трудовая колония № 6 (съемка 2013г). Курганская обл.Иковка., тюрьма, итк, исправительно-трудовая колония
В учреждениях УФСИН не хватает медицинских кадровФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Студент-медик, воевавший в Сирии, умер в колонии Кургана
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Гражданскому омбудсмену по Курганской области Александру Андрюкову поступило несколько жалоб от родственников заключенных, которым не оказывают необходимую медицинскую помощь.

Правозащитник сообщил «URA.RU», что одно из обращений (подобно жалобе матери студента-боевика Руслана Сайфутдинова) поступило из Свердловской области от мамы заключенного. По ее словам, осужденный-инвалид с диагнозом «рассеянный склероз» не может добиться лечения.

«Другой заключенный ИК-2, у которого есть ряд заболеваний, жалуется, что его не переводят в лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ). Люди мучаются. Все жалобы переданы помощнику начальника УФСИН по Курганской области по соблюдению прав человека в УИС Андрею Усольцеву, который заверил, что по каждому случаю проведет проверку», — рассказал Андрюков.

Со своей стороны правозащитник советует в подобных случаях воспользоваться новыми правилами внутреннего распорядка в исправительных учреждениях, которые теперь позволяют заключенным приглашать врачей-специалистов из городских и областных больниц в колонию. «Какое лечение требуется, может определить только специалист», — отмечает он.

По словам Андрюкова, на рабочей встрече общественников с представителями УФСИН 12 января была достигнута договоренность о более тесном взаимодействии. В выезде приняла участие специалист Фонда «В защиту прав заключенных», адвокат Елена Артюхова. «Встреча прошла конструктивно, в этот раз мы увидели готовность к взаимодействию со стороны УФСИН», — говорит общественник. В период повышения заболеваемости ОРВИ общественники просили не препятствовать пропуску лекарственных препаратов для заключенных.

В УФСИН по Курганской области подтверждают проблемы с медицинскими кадрами. «Медицинских кадров в системе не хватает, так же как в больницах Курганской области. Управление работает над этой проблемой», — отметил пресс-секретарь УФСИН региона Руслан Бурсин. Так, в ИК-1, где умер Руслан Сайфутдинов, обязанности начальника медсанчасти исполняет фельдшер.

Как ранее сообщало «URA.RU», общественников взбудоражила смерть в курганской колонии 24-летнего студента Тюменской медакадемии Руслана Сайфутдинова, который был осужден на три года за «наемничество». Предполагавшиеся факты его избиения не подтвердились: экспертиза телесных повреждений и признаков насильственной смерти у него не выявила По результатам проверки правоохранительных органов будет дана оценка качеству медицинской помощи, оказанной Сайфутдинову.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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