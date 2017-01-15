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Главные новости Свердловской области
22:39  13 января 2017 3

В Екатеринбурге у жителей частных домов на ВИЗе из-за потопа пропали запасы. ФОТО, ВИДЕО

Частный сектор на ВИЗе затопило капитальноФото: Дмитрий Рожин

На перекрестке улиц Татищева и Торфорезов в Екатеринбурге из-за порыва трубы залило всю округу. Под водой оказались проезжая часть и дворы частных домов, рассказали «URA.RU» местные жители.

Затоплены подвалы частных домов. Больше всего люди переживают, что у них пропали все запасы на зиму: и картошка, и соленья. Из-за притока воды вечером в пятницу, 13 января, также оказалось закрыто движение трамвая №11 на Малоконный полуостров, в части домов на улице Татищева отключили воду.

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе Водоканала, сообщение об утечке на перекрестке улиц Татищева и Торфорезов поступило в семь часов вечера. Как выяснилось, произошел порыв водовода диаметром 1000 мм. «В течение полутора часов водовод отключали три бригады, поскольку это нужно было делать с трех точек, — пояснили в Водоканале. — Из-за аварии значительно упало давление в системе, которое пришло в норму после того, как утечку устранили, система заполнилась в течение примерно сорока минут».

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Фото: Дмитрий Рожин

Сейчас на месте происходит ликвидация последствий аварии: бригады убирают образовавшуюся наледь. Специалисты будут на месте ЧП, пока не восстановят благоустройство в этом районе.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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