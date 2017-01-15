23:18 13 января 2017 36

Игра оказалась жесткой Фото: официальный сайт ФХР

После матча четвертьфинала женского молодежного чемпионата мира по хоккею чешские болельщики освистали гимн России. Сборная РФ в этой игре обошла соперников со счетом 2:0.

По поводу происходящего во время российского гимна Федерации хоккея России обратилась к организаторам турнира с жалобой, заявил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

«Мы подготовили обращение к организаторам, таких вещей не должно происходить, но они происходят регулярно на матчах чемпионатов разного уровня. Относимся мы, конечно, к этому негативно», — приводит слова Курбатова «Р-Спорт».

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель отметил, что организация рассмотрит неуважительное поведение чешских болельщиков, освиставших гимн России. По мнению вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) Бориса Майорова, подобное поведение чешских болельщиков — это отголоски политического давления, которое оказывается на Россию. Он напомнил, что такую же картину можно было наблюдать в 1968 году после событий, произошедших в Чехословакии, в 1980-м на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде.

«Уверен, если бы мы проиграли, то ничего подобного не произошло бы, — заявил Майоров в беседе со „Спорт-Экспрессом“. — Но мы победили, к тому же все закончилось дракой. Это и спровоцировало подобную реакцию зрителей. На сегодняшний день Россия — злейший враг всех и всего в мире».

Отец одной из хоккеисток сборной России рассказал, что зрители весь матч вели себя агрессивно и часто выкрикивали ругательство в отношении команды РФ. «Минут за десять до конца на лед полетели разные предметы, жидкие в том числе: чай, кока-кола, пиво», — рассказал отец Анны Старовойтовой.

«В общем, атмосфера была напряженная, судьи упустили нить игры, и болельщики начали освистывать наш гимн, — продолжает мужчина. — Девчонки начали его очень громко петь, после чего освистывание прекратилось, перебороли болельщиков. Это было очень красиво, важная победа, в такой атмосфере многие никогда ранее не играли».

Как ранее сообщало «URA.RU», игра четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею закончилась дракой между представительницами команд России и Чехии.