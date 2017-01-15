{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,37
Динамика за 2 недели
Евро 63,12
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
15 января 2017
14 января 2017
13 января 2017
Главные новости Свердловской области
23:25  13 января 2017 53

В Красноуральске расстреляли охрану химзавода, где на улице лежат десятки тонн тротила

На заброшенной территории в свободном доступе лежали десятки тонн тротилаФото: соцсети

В Красноуральске было совершено вооруженное нападение на заброшенный химзавод. Об этом сообщили «URA.RU» местные жители.

Весной прошлого года этот завод прославился на всю страну тем, что на его заброшенной территории в свободном доступе лежат десятки тонн тротила.

Группа неизвестных мужчин в ночь с 12 на 13 января проникла на территорию предприятия. Но после скандала с обнаружением взрывчатки на территории неработающего предприятия находятся охранники, присланные из Нижнего Тагила. Охрана заметила неизвестных, и при попытке задержать их была обстреляна. После этого нападавшие скрылись. Три человека госпитализированы. У двоих охранников огнестрельные ранения ног, у третьего диагностирована черепно-мозговая травма.

По странному стечению обстоятельств, за сутки до нападения возле завода загорелись и оборвались высоковольтные провода ЛЭП. В результате территория заброшенного химзавода оказалась обесточенной.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области подтвердили факт нападения на завод.

«Следственно-оперативная группа сегодня дважды выезжала на предприятие. Один раз ночью, когда было совершено нападение, второй раз утром, чтобы при свете как можно лучше осмотреть место происшествия и собрать вещдоки. Врачи оказывают помощь пострадавшим. Охранники были без оружия, но попытались задержать нападавших. Тип оружия, из которого они ранены, пока неизвестен, покажет экспертиза.

Полицейские отрабатывают лиц, склонных к подобного рода преступлениям. Учитывая важность объекта, расследование находится на контроле областного полицейского главка», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров