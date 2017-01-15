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15 января 2017
14 января 2017
23:45  13 января 2017 6

В Кремле прокомментировали фотографию Путина с руководством «Вагнера»

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой, показывает пальцем
Песков: Путин много фотографировался с гостямиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Снимок, на котором президент Владимир Путин запечатлен вместе с руководством частной военной компании «Вагнер», бойцы которой, по некоторым данным, участвуют в боевых действиях в Сирии, мог быть сделан на приеме по случаю празднования Дня Героев Отечества, который проводился в Кремле 9 декабря.

«В кулуарах приема президент много фотографировался с гостями. По всей видимости, это одна из таких фотографий. Отдельного общения ни с кем не было», — сказал Песков телеканалу «Дождь».

Снимок, на котором президент запечатлен с руководством «Вагнера», ранее появился в группе «Солдат удачи» в соцсети «ВКонтакте». На фотографии глава государства стоит рядом с Дмитрием Уткиным (СМИ называли его командиром частной военной компании «ЧВК Вагнера») и его заместителем Андреем Трошевым.

Фото: скрин группы «Солдат удачи»

Представителей «Вагнера» журналисты издания «Фонтанка» заметили на снимках с приема в честь Дня героев Отечества через несколько дней после мероприятия. Еще тогда Песков подтвердил, что их действительно приглашали на прием. Дмитрия Уткина, в частности, приглашали как награжденного орденами мужества (награды также можно увидеть на фотографии), у Трошева — Золотая Звезда Героя России.

СМИ неоднократно сообщали о том, что так называемая группа Вагнера выполняла важные боевые задания в Сирии.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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